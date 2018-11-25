ФОТОРЕПОРТАЖ: В реконструкции битвы на Березине 1812 года приняли участие более 600 человек

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25 ноября во время международного фестиваля "Березина-2018" состоялась реконструкция сражения Российской императорской армии с армией Наполеона. В зрелищной битве приняли участие военно-исторические клубы и объединения, специализирующиеся на реконструкции костюма, вооружения, доспехов и снаряжения XIX века - 600 униформистов, 110 всадников и артиллерия.-0-

Фото Егора Павлющика