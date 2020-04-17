ФОТОРЕПОРТАЖ: Вокруг Гродно прошел автомобильный Крестный ход со святой Плащаницей

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Страстную пятницу после совершения Чина Погребения в Гродненском Рождество-Богородичном женском монастыре прошел Крестный ход (объезд) со святой Плащаницей вокруг города с посещением Гродненских областных больниц.
По словам настоятельницы Гродненского Рождество-Богородичного женского монастыря Игумении Гавриилы, священники обители еженедельно совершают Крестный ход вокруг Гродно и освящают город чудотворными иконами Святителя Николая, святой блаженной Матроны Московской, преподобного Сергия Радонежского с частицами их святых мощей, а также окропляют Крещенской водой.-0-
Фото Леонида Щеглова