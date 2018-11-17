ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Постулат" открылась в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном ТРЦ "Galleria Minsk" открылось биеннале "Постулат". В экспозиции представлено 60 стульев. Мягкие кресла и кушетки, и скамеечки, и табуреты, и просто арт-объекты, на которых невозможно сидеть, но которые напоминают стулья, созданные дизайнерами. "Постулат" проводится с 2012 года. За это время некоторые из его экспонатов стали достоянием современных коллекций, выставлялись в Национальном художественном музее, удостаивались Национальной премии в области изобразительного искусства, участвовали на международных выставках в Вильнюсе, Варшаве, Таллине.-0-

Фото Оксаны Манчук