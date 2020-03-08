ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег Beauty Run состоялся в Минске

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный женский день, 8 марта, на пр. Независимости в районе главного корпуса БГУ был дан старт самому женственному забегу Beauty Run 2020. Пять тысяч участниц из 85 городов Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля, Швеции пробежали 2 км или 5 км на выбор.

На дистанции 2 км победу праздновала Елена Береснева. Дистанцию 5 км быстрее всех пробежала Светлана Санько.

Победительницы и призеры забега стали обладательницами памятных подарков и денежных призов. Остальных финишировавших награждали медалью, также им дарили цветы.-0-

Фото Оксаны Манчук