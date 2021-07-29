Фотовыставка птиц появилась на окнах Центральной библиотеки Могилева

29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фотопроект "Птицы Могилевщины" разместили на окнах Центральной городской библиотеки имени К.Маркса в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила библиотекарь учреждения культуры и куратор проекта "Арт-окно" Ирина Пантюшенко.

"Новая фотовыставка "Птицы Могилевщины" - продолжение проекта "Арт-окно", который уже несколько лет реализует наша библиотека. В этот раз мы разместили 30 работ могилевского фотографа Сергея Пидронова. На снимках представлены разные виды птиц, обитающих в городе и его окрестностях. На снимках - синицы, жаворонки, соловьи, аисты, сойки, зяблики, горлицы и другие птицы. Все пернатые на фотографиях запечатлены в своей естественной среде", - рассказала Ирина Пантюшенко.

По словам куратора проекта, тематика выставки соответствует летнему периоду. "Снимки получились очень яркими и красивыми, отлично дополняют летнее настроение. Кроме того, так мы не только познакомим горожан с творчеством талантливого фотографа, но и покажем, как разнообразен мир вокруг нас. Выставка еще раз напомнит, как важно сохранять красоту и уникальность белорусской природы, - подчеркнула Ирина Пантюшенко. - В этом году лето выдалось очень жарким. Может быть, фотографии птиц на окнах еще раз напомнят жителям города, что важно помогать пернатым - не только класть в кормушку зерна зимой, но и летом, по возможности оставлять для них воду".

Выставка в окнах библиотеки будет демонстрироваться до 17 августа.-0-