Фотозоны, елочный базар, скидки: что предложат в новогодние праздники универмаги Минска

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, что предложат в новогодние праздники универмаги Минска, рассказали сегодня на пресс-конференции "Новогодние распродажи. Расширение ассортимента белорусских производителей и торговых сетей", передает корреспондент БЕЛТА.

В ГУМе в течение декабря будут организованы многочисленные акции. "Новогодние распродажи "Время волшебства" пройдут с 10 по 12 декабря, с 17 по 19 декабря, 24 и 29 декабря. Скидки на все непродовольственные товары стоимостью свыше Br5 составят до 35%. Каждые понедельник, среду и субботу будут организованы акции "День больших скидок" - минус 30% при покупке непродтоваров, цена которых более Br30. Каждые вторник, четверг, пятницу и воскресенье - акция "Скидка плюс рассрочка". Скидка составит 25% на непродовольственную продукцию стоимостью свыше Br5. В том числе будут действовать карты рассрочек. Для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей пройдет акция минус 20% при покупке товаров на сумму до Br499 и 25% - на сумму более Br500", - рассказал начальник отдела торговли непродовольственными товарами ГУМа Руслан Левошенко.

По его словам, в универмаге открыты торговые места по продаже елочных игрушек, украшений, сувенирной продукции с новогодней тематикой. "В частности, между первым и вторым этажом организована секция "Сказочный домик", где представлены новогодние игрушки, сувениры, подарки ручной работы от белорусских производителей", - отметил он.

Также магазин предложит посетителям на каждом этаже новогодние фотозоны. Запланированы мероприятия с участием Деда Мороза. Точную дату и время организаторы сообщат позже.

"Если говорить о подготовке к Новому году, эта работа начинается фактически с лета. Формируется ассортиментная политика, определяется количество закупаемых товаров, сроки и объемы поставок, начинается подготовка к праздничному оформлению. Наше предприятие уже с первых чисел ноября было полностью готово к встрече покупателей в предновогодний сезон", - сказал генеральный директор ЦУМа Алексей Сокол.

С середины ноября в универмаге проходят различные акции. "На сегодня более 200 акций проводятся совместно с нашими производителями и поставщиками, более активные скидки начнутся с 20 декабря", - отметил он.

Кроме того, будет увеличен режим работы магазина. "Уже сейчас по субботам, чтобы удовлетворить спрос покупателей, мы работаем на час дольше", - добавил Алексей Сокол.

В нынешнем году универмаг решил организовать собственный елочный базар, где будут продаваться как свежесрезанные деревья, так и ели в кадках. Торговля будет вестись на улице возле ЦУМа после 20 декабря.

Также ЦУМ в преддверии праздников принимает заказы на кулинарные и кондитерские изделия собственного производства.-0-