Французский знак отличия Label France Education вручен гомельской гимназии №46

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вручение знака отличия от Франции Label France Education гомельской гимназии №46 имени Блеза Паскаля свидетельствует, что в данном учреждении обучение французскому языку ведется на высоком уровне. На этом сделал акцент в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс сегодня по итогам встречи с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем.

По словам Дидье Канесса, вручение гимназии знака отличия послужило дипломату поводом второй раз посетить Гомельскую область. Посол передал награду гимназии накануне. "Это награда, которая выдается самым лучшим средним школам за пределами Франции, где идет усиленное обучение французскому языку. В гимназии №46 Гомеля уже 20 лет функционирует двуязычная секция. Факт, что они получили награду, свидетельствует, что там изучение французского языка идет на высоком уровне", - отметил посол.

Также в программе посещения дипломатом региона - изучение темы борьбы с ВИЧ/СПИДом в области. "Франция является одним из главных доноров фонда для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Мы обращаем внимание, как помощь используется в странах, которые ее получают", - пояснил посол. При обсуждении данной темы на встрече председатель Гомельского облисполкома обратил внимание, что в регионе активно популяризируется здоровый образ жизни, развивается спортивная инфраструктура. "Только в августе-сентябре в области появились такие объекты, как лыжероллерная трасса мирового уровня в Гомеле, обновленный современный комплекс с бассейном в Мозыре. В ближайших планах - открытие воздухоопорного футбольного манежа в областном центре", - сказал Геннадий Соловей.

Говоря об экономическом взаимодействии, Дидье Канесс отметил, что в Гомеле есть успешный пример белорусско-французского сотрудничества в сфере промышленного производства. С 1995 года в областном центре функционирует совместное белорусско-французское предприятие "Комконт", которое занимается производством промышленных котлов, работающих на биомассе. В 2002 году предприятие стало резидентом СЭЗ "Гомель-Ратон". Развитие дальнейшего сотрудничества в направлении промкооперации - сфера интересов бизнеса двух стран, убежден дипломат. В этой связи представителям деловых кругов Франции передали информацию о предстоящих бизнес-днях в Гомеле, которые проведут в октябре. Геннадий Соловей пригласил французскую делегацию на Гомельский экономический форум и международную выставку "Весна в Гомеле". Они состоятся в мае 2020 года.

Перспективным для сотрудничества посол считает и IT-сектор. "В Минске в Парке высоких технологий уже работают 8 французских предприятий, это направление постоянно расширяется. Мы сейчас работаем над подготовкой визита в Беларусь большой делегации французских компаний из IT-сектора. Надеемся, что он состоится уже в ноябре", - добавил дипломат.

Как рассказали в облисполкоме, в январе-июле во Францию свои товары поставляли 30 предприятий Гомельского региона. На экспорт отправляли проволоку, метизы, отопительные котлы, упрочненное и закаленное стекло, посуду из фарфора и другую продукции. Из Франции импортировали машины и оборудование, полимеры и изделия из пластмасс, измерительные и контрольные приборы, медицинское оборудование, лекарственные средства.

За январь-июнь в экономику Гомельской области из Франции поступило $178,3 тыс. прямых инвестиций.-0-