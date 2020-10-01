ГАИ Брестской области проводит акцию "Алкоголь и дорога не совместимы"

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с 1 по 5 октября проводится комплекс профилактических мероприятий "Алкоголь и дорога не совместимы", сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Акцент во время проведения акции будет сделан на предупреждении и пресечении фактов управления транспортом нетрезвыми водителями.

В областной Госавтоинспекции отметили, что в Брестской области с начала года были задержаны почти 2 тыс. человек, севших за руль пьяными. По их вине произошли 34 аварии, в которых 10 человек погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести.

За управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от освидетельствования водителям грозит штраф от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания установлена уголовная ответственность.-0-