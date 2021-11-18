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18 ноября 2021, 11:21

ГАИ Брестской области усилит надзор на сельских дорогах

Фото из архива
Фото из архива

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Брестской области с 19 по 21 ноября усилят надзор за дорожным движением в сельской местности, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Маршруты патрулирования инспекторов будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам и учреждениям образования, а также дорогам с интенсивным пешеходным и велодвижением.

Правоохранители уделят особое внимание выявлению нетрезвых водителей, лихачей и бесправников. В поле зрения правоохранителей будут также наиболее уязвимые участники дорожного движения, а именно пешеходы и нарушение ими правил дорожного движения. Сотрудники ГАИ будут реагировать на нахождение граждан на проезжей части без световозвращающих элементов или в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года в Брестской области на дорогах местного значения зарегистрировано 50 ДТП, в результате которых 15 человек погибли и 52 получили травмы различной степени тяжести. По вине пьяных водителей произошло 12 аварий. Непосредственно на территории сельских населенных пунктов зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых 7 человек погибли, 31 травмирован. В шести случаях виновниками ДТП были нетрезвые водители.-0-

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