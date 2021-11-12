ГАИ Брестской области взяла под усиленный контроль трассу Осиповичи - Барановичи

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сотрудники Госавтоинспекции 12-15 ноября усилят надзор за наиболее аварийно опасными участками на трассе Р91 Осиповичи - Барановичи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дежурить инспекторы будут в те часы, которые характеризуются наибольшей вероятностью нарушений правил дорожного движения и совершения ДТП. Особенно пристальный надзор будет вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Сотрудники ГАИ во время рейдов также отработают участки дорог и улиц, где возможен риск совершения наездов на пешеходов, велосипедистов и возчиков.

Следить за дорожной обстановкой будут одновременно как на транспорте оперативного назначения, так и без специальной цветографической окраски. Будут задействованы и мобильные датчики контроля скорости.

Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению пьяных водителей и бесправников, нарушителей скоростных режимов, правил маневрирования, обгона, перевозки пассажиров.-0-