ГАИ Гомельской области 4-6 ноября усилит контроль на дороге Речица - Лоев

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 4 по 6 ноября сотрудниками Госавтоинспекции Гомельской области будет проведена массированная отработка автомобильной дороги Р32 Речица - Лоев с целью пресечения нарушений правил дорожного движения, влияющих на безопасность дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В работе сотрудники ГАИ будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий, и снаряжены приборами фото- и видеофиксации.-0-