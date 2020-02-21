ГАИ Гомельской области отработает 21-23 февраля трассу Р31

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области проведет 21-23 февраля массированную отработку автодороги Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

Госавтоинспекторы будут контролировать выполнение участниками движения требований ПДД в Ельском, Калинковичском, Мозырском и Светлогорском районах.

В работе сотрудники намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Наряды ДПС выставят в местах, где велика вероятность совершения аварий. У госавтоинспекторов будут приборы фото- и видеофиксации.

Мероприятие направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения, профилактику и предупреждение ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан.

В управлении призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила.-0-