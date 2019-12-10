ГАИ Гомельской области предлагает поделиться мнением о новых методах безопасности движения

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предлагает жителям Гомельской области поучаствовать в опросе "Что бы я сделал для безопасности дорожного движения в своем регионе", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"Опрос проводится для обеспечения безопасности дорожного движения, принятия дополнительных мер по созданию максимально безопасных условий для всех участников дорожного движения и внедрения новых методов в организацию дорожного движения", - рассказали в ГАИ региона.

С 11 по 17 декабря авторы инициатив могут высказать мнение по поводу внедрения новых методов в организацию дорожного движения и направить свои предложения на адрес электронной почты gai_propaganda@post.gomel.by. В ГАИ подчеркивают, что на поступившие предложения ответы направляться не будут. Также официально оставить свое обращение можно на сайте УВД Гомельского облисполкома во вкладке "Электронное обращение граждан".

Как отметили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома, поступившие предложения будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе Госавтоинспекции.-0-