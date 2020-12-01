ГАИ Гомельской области проведет 1-15 декабря акцию по проверке техосмотра

1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области проводит в регионе с 1 по 15 декабря профилактические мероприятия "Гостехосмотр", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Во время акции сотрудники ГАИ организуют совместные с представителями УП "Белтехосмотр" рейды, цель которых - выявить факты эксплуатации транспорта без разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При этом особое внимание уделят техсостоянию авто, принадлежащих юрлицам (индивидуальным предпринимателям).

Также инспекторы еще раз напомнят автовладельцам о том, что нужно ответственно относиться к содержанию машин в исправном состоянии. "Вовремя пройденный техосмотр - это залог безопасности всех участников дорожного движения", - подчеркнули в УГАИ.-0-