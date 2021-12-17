ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку местных дорог и сельских населенных пунктов

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области с 17 по 20 декабря проведут массированную отработку местных автомобильных дорог и сельских населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Госавтоинспекторы намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Правоохранители будут пресекать грубые нарушения, которые приводят к ДТП. Это управление транспортом в состоянии опьянения, без прав, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение скоростных режимов и правил перевозки пассажиров, в частности детей.

Внимание уделят и пешеходам - их физическому состоянию и тому, используют ли они световозвращающие элементы в темное время суток.

В УГАИ напомнили, что усиленную отработку районов проводили с 10 по 12 декабря. Стражи дорог выявили 55 нарушений ПДД. Так, два водителя задержаны за управление в нетрезвом виде, шестеро не имели прав, четверо ехали на летней резине и трое перевозили детей в авто без специальных удерживающих устройств. Госавтоинспекторы усилят контроль из-за того, что грубые нарушения ПДД продолжают фиксироваться.-0-