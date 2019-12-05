ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку трассы Р43

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области проведут с 6 по 8 декабря массированную отработку автомобильной дороги Р43 граница Российской Федерации - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Госавтоинспекторы будут контролировать выполнение участниками дорожного движения требований правил дорожного движения. Для этого они намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Наряды ДПС будут выставлены в местах концентрации ДТП, у сотрудников ГАИ будут приборы фото- и видеофиксации.

В УГАИ отметили, что мероприятие направлено на стабилизацию дорожной обстановки, повышение эффективности влияния на состояние транспортной дисциплины. Среди целей - профилактика и предупреждение ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан.

Сотрудники ГАИ призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД.-0-