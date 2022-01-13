ГАИ Гомельской области с 14 по 17 января отработает трассу М10

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13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области с 14 по 17 января проведет массированную отработку автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Наряды ДПС будут нести службу в местах, где велика вероятность ДТП. Внимание уделят тому, как соблюдают правила дорожного движения водители и пешеходы.
Сотрудники ГАИ намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль. У них будут приборы фото- и видеофиксации.-0-