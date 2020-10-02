ГАИ Гомельской области усилит контроль на автодороге Р43

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области совместно со спецподразделением "Стрела" с 2 по 4 октября проводит массированную отработку автодороги Р43 граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Госавтоинспекторы при отработке трассы будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за тем, как выполняют участники дорожного движения требования ПДД.

Особое внимание - соблюдению водителями установленных скоростных режимов, правил обгона, выезда на полосу встречного движения. Экипажи проверят и выполнение правил перевозки пассажиров, в особенности несовершеннолетних. Проконтролируют наряды также состояние водителей, наличие у них прав управления. Пресекаться будут и нарушения ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов.

Мероприятие направлено на профилактику и предупреждение происшествий. Госавтоинспекторы призвали водителей, велосипедистов, пешеходов быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать все правила и требования.-0-