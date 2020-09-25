ГАИ Гомельской области усилит контроль на двух автодорогах 25-27 сентября

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку двух автодорог 25-27 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В этот период особо пристальное внимание сотрудники Госавтоинспекции региона уделят обстановке на дорогах Р124 Ветка-Добруш-Тереховка-граница РФ и Украины и Н4103 Сосновка-Абакумы.

При этом будет использован комплекс мер: гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. Наряды ДПС будут выставлены в местах, где повышена вероятность ДТП. Они будут снаряжены приборами фото- и видеофиксации. Основная задача - пресечь нарушения ПДД, влияющие на безопасность дорожного движения.-0-