9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области усилит контроль за соблюдением ПДД водителями маршруток, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Областная Госавтоинспекция совместно с представителями филиала Транспортной инспекции по Гомельской области и УП "Белтехосмотр" проведет профилактические мероприятия до 16 декабря. Они будут направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения и предупреждение ДТП с участием транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Особое внимание будет уделяться физическому состоянию водителей маршруток, посадке и высадке пассажиров, соблюдению скоростных режимов и правил обгона, наличию всех необходимых документов, а также соблюдению нормативов труда и отдыха.

Как уточнили в УГАИ, несмотря на принимаемые меры, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении на городских и междугородних маршрутах остается сложной. Были факты недисциплинированности водителей, нарушений ПДД, в том числе управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В этом году в регионе выявлено 4 факта, когда за рулем автобусов, двигавшихся по установленному маршруту, находились нетрезвые водители. К примеру, 4 ноября водитель автобуса "Форд Транзит", следующий по маршруту №18 м-н Южный - м-н Кленковский, перевозил пассажиров и при этом был в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имел соответствующей категории для управления этим видом транспортного средства. Кроме этого водитель не выполнил требование правоохранителей об остановке. Он привлечен к административной ответственности.-0-