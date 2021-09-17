ГАИ Гомельской области усилит контроль за соблюдением правил парковки

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники областной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Парковка" до 15 октября, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Комплекс мероприятий должен привлечь внимание к актуальной проблеме нецелевого использования парковочных мест для инвалидов. Под пристальным вниманием госавтоинспекторов окажутся площадки у супермаркетов, рынков, продуктовых магазинов и крупных торговых центров, где на парковках есть специальные дорожные знаки либо разметка.

"К сожалению, нередки случаи, когда водители, находясь возле крупных магазинов, торговых центров или в дворовых территориях, паркуют свои транспортные средства на местах, предназначенных для инвалидов, не имея на это специального права. Они делают это сознательно, игнорируя требования ПДД и проявляя максимум неуважения к людям с ограниченными возможностями", - рассказали в УГАИ.

За январь - август сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности более 130 водителей со всего региона, которые нарушили правила парковки, поставив свое авто на место для стоянки инвалидов.

В областной Госавтоинспекции напомнили, что ч.2 ст.18.18 КоАП Беларуси предусматривает ответственность за данное нарушение - штраф в размере 2 базовые величины. "Согласно ПДД парковка на местах для инвалидов разрешена только в случае, если транспортное средство обозначено соответствующими знаками", - подчеркнули правоохранители.-0-