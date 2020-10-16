ГАИ Гомельской области усиливает контроль на трех трассах региона

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области проводит с 16 по 18 октября массированную отработку трех автодорог региона: М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины, Р141 Жлобин - Светлогорск и Н4739 Мозырь - Петриков, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Экипажи намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль за тем, как выполняют участники дорожного движения требования ПДД.

Сотрудники ГАИ работают в местах, где высока вероятность аварий. Наряды ДПС снаряжены приборами фото- и видеофиксации.

Мероприятие направлено на профилактику и предупреждение происшествий. Госавтоинспекторы призвали водителей, велосипедистов, пешеходов быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать все правила и требования.-0-