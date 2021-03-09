ГАИ Гродненской области усилит контроль за скоростным режимом

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением скоростного режима на дорогах Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Превышение скорости, рассказали в ГАИ, зачастую становится одной из причин ДТП. В частности, за два месяца 2020 года в регионе произошло 35 аварий, в которых пострадали люди.

"В трети из них сопутствующим фактором совершения ДТП является неправильный выбор скорости движения. Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день дисциплина наших водителей снизилась", - отметили в ГАИ. В связи с этим Госавтоинспекция региона начинает усиленно работать по контролю за соблюдением водителями скоростных режимов. Делается это для повышения дисциплины и предупреждения серьезных аварий.

К слову, только за 8 марта в области к ответственности за превышение скорости привлечено 140 водителей.-0-