ГАИ и центр гигиены Минска проведут рейды по теме содержания стройки возле дорог

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сегодня на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска поручил в течение недели провести рейды по выявлению фактов выноса грязи на дорогу с территорий строительства и несоблюдения других требований санитарных норм, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача - принять меры не недопущению выноса грязи на тротуары и проезжую часть. В течение недели Госавтоинспекция и центр гигиены и эпидемиологии должны провести рейды по всем районам для выявления и устранения фактов недобросовестного отношения к работе", - потребовал Александр Дорохович.

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