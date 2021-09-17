ГАИ Минска 20-24 сентября будет усиленно контролировать, как пешеходы и велосипедисты соблюдают ПДД

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 по 24 сентября в Минске пройдут мероприятия по профилактике ДТП с пешеходами и велосипедистами. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе ГАИ УВД администрации Октябрьского района Минска.

Особое внимание будет уделено аварийным участкам дорог. Ежедневно сотрудники милиции общественной безопасности будут следить за соблюдением правил перехода проезжей части и проезда пешеходных переходов, пресекать нарушения.

Представители милиции общественной безопасности проведут тематические выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования, где расскажут о причинах ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения.

За 8 месяцев в Минске случилось 148 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек погибли, 146 были ранены. Зарегистрировано 50 ДТП по вине пешеходов, в которых девять человек погибли, 44 получили травмы. При этом 21 пешеход был нетрезвым.

В основном ДТП с пешеходами случаются, когда человек неожиданно выходит на проезжую часть из-за препятствий, мешающих водителям осмотреться. Среди распространенных причин ДТП - переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. Аварии нередко провоцируют пьяные пешеходы или те, кто не использует в темное время суток сетовозвращающие элементы. Бывает, водители нарушают правила проезда пешеходных переходов.-0-