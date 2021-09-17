ГАИ Минска 20-24 сентября будет усиленно контролировать, как пешеходы и велосипедисты соблюдают ПДД

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 17 сентября 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:44 ГАИ на выходных повышенное внимание уделит трассе М6 Регионы
15:41 Минздрав: более 1,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации Общество
15:39 Кочанова: День народного единства является праздником тех, кто любит свою страну Общество
15:37 Более 13,5 тыс. га новых лесов появилось в Гомельской области в январе-августе Регионы
15:33 Беларусь и австрийская земля Форарльберг договорились о новых совместных проектах в промышленности Экономика
15:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396 Общество
15:25 Таблички в честь воссоединения Беларуси установили на Старом мосту в Гродно Регионы
15:23 Историк: воссоединение Западной Беларуси с БССР стимулировало колоссальный цивилизационный скачок Общество
15:15 Еврокомиссия: газохранилища ЕС заполнены всего на 70% В мире
15:13 В НОК Беларуси состоялась встреча спортсменов с молодежным активом Минской области Общество
15:05 Червяков: залог успешного развития страны в умении работать сообща Общество
15:01 Выделено новое последствие острой формы COVID-19 В мире
15:00 Белорусская делегация примет участие в 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Экономика
14:57 ЕЭК и Секретариат ШОС подписали меморандум о взаимопонимании Экономика
14:55 КОММЕНТАРИЙ: Братская дружба Беларуси и России как экономическое явление Экономика
14:53 Пионеры Минска получили список добрых дел на год во время акции "Мы едины" Регионы
14:51 Лакомства из клюквы и наблюдение за журавлями - Миоры приглашают на экопраздник Регионы
14:51 Министр ЕЭК: в ЕАЭС активно обсуждают проекты по внедрению цифровых валют Экономика
14:44 Рачков обсудил с Косачевым развитие белорусско-российского диалога Политика
14:36 Отопление в Вильнюсе в предстоящем сезоне подорожает на 60% В мире
14:35 Коллектив Минюста подготовил музыкальное поздравление по случаю Дня народного единства Общество
14:32 Новый производственный участок с железной дорогой открыли в Ельском лесхозе Регионы
14:31 Пожарные в Калифорнии пытаются спасти самое большое дерево в мире В мире
14:26 Беларусь и Венесуэла договариваются об обмене визитами на высоком уровне Политика
14:22 Белорусские пиломатериалы будут поставляться в Японию через БУТБ Экономика
14:15 Брестчанин приговорен к 3 годам лишения свободы за разжигание вражды и оскорбление Президента Происшествия
14:13 ГАИ Минска 20-24 сентября будет усиленно контролировать, как пешеходы и велосипедисты соблюдают ПДД Регионы
14:13 Министры иностранных дел Беларуси и Индии обсудили возобновление контактов на высшем и высоком уровнях Политика
14:11 Гайдукевич: в России к выборам в Госдуму сделали выводы из событий в Беларуси Политика
14:07 Гусаков: в непростой современной обстановке нужно продолжать работу по восстановлению исторической правды Общество
Все новости
Все новости
Регионы
17 сентября 2021, 14:13

ГАИ Минска 20-24 сентября будет усиленно контролировать, как пешеходы и велосипедисты соблюдают ПДД

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 по 24 сентября в Минске пройдут мероприятия по профилактике ДТП с пешеходами и велосипедистами. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе ГАИ УВД администрации Октябрьского района Минска.

Особое внимание будет уделено аварийным участкам дорог. Ежедневно сотрудники милиции общественной безопасности будут следить за соблюдением правил перехода проезжей части и проезда пешеходных переходов, пресекать нарушения.

Представители милиции общественной безопасности проведут тематические выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования, где расскажут о причинах ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения.

За 8 месяцев в Минске случилось 148 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек погибли, 146 были ранены. Зарегистрировано 50 ДТП по вине пешеходов, в которых девять человек погибли, 44 получили травмы. При этом 21 пешеход был нетрезвым.

В основном ДТП с пешеходами случаются, когда человек неожиданно выходит на проезжую часть из-за препятствий, мешающих водителям осмотреться. Среди распространенных причин ДТП - переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. Аварии нередко провоцируют пьяные пешеходы или те, кто не использует в темное время суток сетовозвращающие элементы. Бывает, водители нарушают правила проезда пешеходных переходов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива ГАИ на выходных повышенное внимание уделит трассе М6
Более 13,5 тыс. га новых лесов появилось в Гомельской области в январе-августе
Таблички в честь воссоединения Беларуси установили на Старом мосту в Гродно
Фото из архива Пионеры Минска получили список добрых дел на год во время акции "Мы едины"
Фото из архива Лакомства из клюквы и наблюдение за журавлями - Миоры приглашают на экопраздник
Новый производственный участок с железной дорогой открыли в Ельском лесхозе
Главное
Восемь предложений Беларуси. О чем говорил Лукашенко на саммите ШОС в Душанбе
ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь отмечает День народного единства (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сергеенко: сегодня закладываются новые традиции независимой Беларуси
Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"!
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры
Лукашенко предложил странам ШОС создать альянс в области здравоохранения
Костевич: День народного единства станет новым поводом осознать общность мыслей и желаний белорусов
Белорусская цементная компания подвела итоги I полугодия 
КОММЕНТАРИЙ: Братская дружба Беларуси и России как экономическое явление
Минздрав: более 1,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 сентября из-за сильных дождей и ветра
Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле
Хренин об учениях "Запад-2021": поставленные задачи выполнены на высоком уровне
Проект для помощи уязвимым категориям граждан реализуют в Борисове
Как из польских батраков жители Западной Беларуси 17 сентября 1939 года стали хозяевами своей земли
Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396
ГПК: литовские силовики не препятствуют нарушению границы с Беларусью
Шумилин: новая госпрограмма станет драйвером построения инновационной экономики
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.