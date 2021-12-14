ГАИ Минска проведет мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска с 15 по 17 декабря проведет мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В этот период весь личный состав столичной Госавтоинспекции будет патрулировать аварийно опасные участки дорог, где существует наибольший риск совершения наездов на пешеходов. Вместе с инспекторами службу будут нести и иные службы милиции общественной безопасности, а также военнослужащие внутренних войск МВД. Правоохранители проконтролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения. Особое внимание стражи дорог уделят фактам нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов. Помимо этого, милиционеры проведут информационную работу среди населения: напомнят горожанам о правилах проезда пешеходных переходов, обратят внимание на необходимость безопасного поведения на дороге, разъяснят правила использования световозвращающих элементов, а также расскажут об ответственности за нарушения ПДД.

В ГАИ напомнили, что за нарушение ПДД пешеходами ст.18.20 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Если же пеший участник движения в момент совершения правонарушения находится в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, штраф возрастает до пяти базовых величин.

Водителям следует помнить, что за непредоставление преимущества пешеходам им грозит штраф в размере от одной до пяти базовых величин.

К слову, за 11 месяцев нынешнего года в Минске зарегистрировано 233 ДТП с участием пешеходов, в которых 24 человека погибли и 221 травмирован. По вине самих же пешеходов произошло 76 ДТП, в результате которых 16 человек погибли, 63 получили травмы.-0-