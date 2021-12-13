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13 декабря 2021, 20:12

ГАИ Минска проведет профилактику ДТП с участием пешеходов в темное время суток

Фото из архива
Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция с 15 по 17 декабря проведет профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов в темное время суток, сообщила БЕЛТА старший инспектор по АиП отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Ирина Боярчук.

Усиленные наряды в этот период будут ориентированы на обеспечение безопасных условий для пеших горожан и профилактику грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов. Особое внимание будет уделено пропаганде использования световозвращающих элементов в темное время суток.

"С наступлением зимнего периода аварийность на дорогах повышается в разы. Зачастую в таких авариях виновны, безусловно, водители, которые где-то превышают скорость, нарушают правила проезда пешеходных переходов. Однако и пешеходы не выполняют требования, установленные законодательством. На столичных улицах нередко встречаются люди, находящиеся на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Имеют место случаи, когда жители города переходят дорогу в неустановленном месте или на красный запрещающий сигнал светофора", - отметила Ирина Боярчук.

В ГАИ напомнили, что при переходе проезжей части пешеходу необходимо прекратить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, взять малолетних детей за руку. Также нужно прикрепить на одежду световозвращающие элементы, а при движении во дворовых территориях пешеходу запрещается выходить на проезжую часть из-за препятствий, мешающих обзору водителям, а также из-за припаркованных автомобилей. Перед началом пересечения проезжей части по пешеходному переходу пешеход обязан убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен (остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства).

За нарушение ПДД пешеходами ст.18.20 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от одной до трех базовых величин (1 БВ - Br29). Если же пеший участник движения в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до пяти базовых величин.

В столице за 11 месяцев текущего года произошло 630 ДТП, в которых пострадали люди, 233 из них - наезд на пешеходов, в результате которых 221 человек ранен, 24 - погибли.-0-

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