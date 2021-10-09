ГАИ Минска проводит отработку аварийно опасных участков дорог

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска проводит отработку аварийно опасных участков автодорог. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"По статистике, в выходные дни увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, причины которых - несоблюдение ПДД участниками дорожного движения, невнимательность и спешка. Сюда мы отнесем и такие грубые нарушения, как управление транспортным средством в состоянии опьянения, лихачество, управление транспортом, не имея на это права, нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, а также нарушения дорожного движения со стороны пешеходов и велосипедистов. В целях предотвращения ДТП, а также пресечения правонарушений, по всей республике, в том числе и на территории Минской области, с 8 по 10 октября сотрудниками ГАИ совместно с другими службами милиции общественной безопасности организован гласный и негласный контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения", - рассказали в ГАИ.
В профилактическом мероприятии принимают участие сотрудники специального подразделения "Стрела" Госавтоинспекции МВД Беларуси. Под особым вниманием страж дорог - нетрезвые пешеходы и велосипедисты, а также, лица, нарушающие ПДД в части обозначения световозвращающими элементами в темное время суток.
Нарушители будут привлечены к ответственности согласно законодательству.
"Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о том, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 8 (017) 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный)", - добавили в ГАИ.-0-