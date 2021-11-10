ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением ПДД на пешеходных переходах

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция столицы с 11 ноября усилит контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов, а также правил перехода проезжей части пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

В поле зрения сотрудников ГАИ попадут пешеходы, а также водители, не предоставляющие преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения. Личный состав дорожной милиции будет патрулировать напряженные участки дорог: наряды ДПС будут приближены к аварийно-опасным пешеходным переходам и местам массового скопления людей. Кроме того, в учебных заведениях и на предприятиях правоохранители проведут беседы по пресечению нарушений ПДД пешеходами.

Мероприятия продлятся до 13 ноября.

"Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, внимание и взаимовежливость - залог безопасности на дорогах", - напомнила Госавтоинспекция.-0-