ГАИ Минска усилит надзор за дорожным движением вблизи учреждений образования

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция с 11 по 15 января проведет комплекс мероприятий по усилению надзора за дорожным движением вблизи учреждений образования. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Окончание школьных каникул и начало учебного процесса характеризуется наличием ряда угроз для безопасности детей на дорогах. Один из основных рисков - увеличение интенсивности движения автотранспорта вблизи школ перед началом занятий и по их окончании. За время каникул дети несколько утрачивают навыки безопасного поведения на дороге в условиях высокой интенсивности движения автотранспорта, прежде всего в утренние и вечерние часы пик при движении по маршруту "дом - школа - дом", - рассказали в ГАИ.

ГАИ особое внимание уделит профилактике нарушений ПДД, контролю состояния улично-дорожной сети и организации дорожного движения вблизи школ, а также обеспечению действенного контроля за выполнением водителями правил перевозки детей в транспортном средстве.

В соответствии с п. 178 ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - в возрасте до пяти лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси. Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен. В соответствии с п.181.6 ПДД запрещается перевозить детей на коленях у водителя, пассажира на переднем сиденье легкового автомобиля.

За 12 месяцев 2020 года с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 56 детей получили телесные повреждения, из них 37 детей - пешеходы, 14 - пассажиры транспортных средств, 4 - велосипедисты, 1 ребенок - водитель электросамоката, а также 3 ребенка-пассажира погибли.-0-