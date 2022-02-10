ГАИ Минской области проведет 11-13 февраля массированную отработку автодороги Р23

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области в связи с увеличением транспортных потоков в пятницу и выходные дни 11-13 февраля проведет массированную отработку автодороги Р23 Минск - Микашевичи в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Стражи дорог проведут рейдовые мероприятия с отработкой аварийно опасных участков автомобильных дорог всей области. В эти дни особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей, людей, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушениям скоростных режимов движения, непредоставлению преимущества пешеходам на пешеходных переходах, перевозке пассажиров, в особенности несовершеннолетних, нарушениям ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов. Автовладельцев проверят на наличие на транспортных средствах зимних шин и использование светового оборудования в темное время суток и (или) в условиях недостаточной видимости.
Во время профилактических мероприятий будут выставлены дополнительные наряды ДПС в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и характеризующихся наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД. При несении службы будет применяться негласный и смешанный контроль.
В один из дней Госавтоинспекция проведет комплекс специального профилактического мероприятия "Фильтр", в ходе которого будет осуществляться комплексная проверка водителей транспортных средств, в особенности на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, таких как управление автотранспортом в состоянии опьянения и не отсутствие права управления транспортными средствами.
В случае грубых правонарушений со стороны участников дорожного движения ГАИ Минской области призывает граждан незамедлительно сообщать по телефонам 8 (017)229-04-44 либо 102.-0-