ГАИ Минской области проведет акцию "Безопасный обгон" 22-24 октября

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью принятия дополнительных мер по профилактике аварийности и стабилизации дорожной обстановки Госавтоинспекция Минской области с 22 по 24 октября проведет профилактическую акцию "Безопасный обгон". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Одними из основных причин дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. За 9 месяцев на территории Минской области по указанной причине произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли, 21 - получил травмы. Во время акции рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности будут пресекать нарушения водителями правил обгона и маневрирования. С начала года сотрудниками ГАИ за данное правонарушение привлечено к административной ответственности 1436 водителей", - рассказали в ГАИ.

ГАИ напоминает, административная ответственность по ч.8 ст.18.14 КоАП за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 10 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года.

"Обгон - самый опасный вид маневра на загородных дорогах. Уважаемые водители, как бы вы не спешили, ни в коем случае нельзя совершать обгон с правой стороны по обочине, даже если она свободна от машин и людей и хорошо просматривается. Очень часто ямы, выбоины и посторонние предметы становятся причиной изменения направления движения, столкновения с обгоняемым автомобилем и вытеснением его на полосу встречного движения. Не рискуйте идти на обгон, если ограничена видимость, например, из-за подъема, сильного дождя, снега или тумана. Следует также помнить, что при обгоне или встречном разъезде за транспортным средством образуется шлейф водяной пыли с грязью, которая оседая на лобовом стекле, ухудшает видимость и несколько секунд приходится двигаться вслепую. Дорожный знак 3.20.1 "Обгон запрещен" и "сплошная" линия разметки присутствуют на дороге неспроста и говорят об опасности совершения обгона на данном участке", - отметили в ГАИ.

Кроме того, с наступлением осенне-зимнего сезона ухудшаются погодные и дорожные условия, сокращается световой день. Дождь, туман, заморозки и первый снег - условия для образования на проезжей части дороги гололеда. Поэтому рекомендуем водителям при движении правильно оценивать обстановку, выбирать безопасную скорость, постоянно проявлять осторожность и повышенное внимание за рулем, также быть предельно осторожными особенно в темное время суток, когда наиболее вероятен наезд на пешеходов.

ГАИ рекомендует водителям обдумывать каждый свой маневр, и прежде чем совершать обгон - неоднократно убедиться в его безопасности, особенно сейчас, в нестабильных погодных условиях.-0-