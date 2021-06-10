ГАИ Минской области проведет акцию "Колес меньше - опасности больше" 11-13 июня

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью предупреждения ДТП с участием велосипедистов и водителей мототранспорта, а также снижения рисков совершения ДТП с участием и по вине указанными категориями, с 11 по 13 июня Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию "Колес меньше - опасности больше". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Анализ аварийности свидетельствует, что проблема недостаточного уровня дисциплинированности велосипедистов, водителей мотоциклов и мопедов (скутеров) по-прежнему остается актуальной и нередко является причиной либо сопутствующим фактором совершения дорожно-транспортных происшествий. Проверки по фактам ДТП показали, что основными факторами, оказывающими влияние на тяжесть последствий, являются отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление ТС в состоянии опьянения, несоблюдение требований об использовании мотошлемов", - рассказали в ГАИ.

Стражами дорог организованы профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием имеющегося в подразделениях ГАИ служебного мототранспорта. Отработка проводится в населенных пунктах и прилегающих к ним автодорогам, а также в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно законодательству Беларуси.

Также проводится информационно-разъяснительная работа в трудовых коллективах, организациях, среди представителей соответствующих общественных объединений и клубов, с собственниками мототранспорта о порядке получения водительского удостоверения, постановки мототранспорта на учет и снятия с учета, прохождения государственного технического осмотра, необходимость обязательного страхования, правилах безопасного поведения на дорогах при эксплуатации двухколесных транспортных средств и ответственности за нарушения ПДД.

С начала года на автодорогах Минской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в результате которых 16 человек получили травмы, одно ДТП совершил водитель в состоянии алкогольного опьянения, 7 - управляли транспортом, не имея на это права, 4 - находились без мотошлемов. С участием велосипедистов произошло 16 ДТП, где 1 человек погиб, 15 - получили травмы. 8 велосипедистов оказались виновны, 5 из которых находились на проезжей части в нетрезвом виде.

ГАИ Минской области настоятельно рекомендует велосипедистам и водителям двухколесных механических транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и культурными на дороге.-0-