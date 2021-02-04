ГАИ Минской области проведет акцию "Трезвый водитель"

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями в период с 5 по 8 февраля Госавтоинспекция Минской области проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель", направленную на предупреждение ДТП, совершенных в состоянии опьянения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Наряды дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный вариант несения службы. Рейдовые мероприятия пройдут по всей территории области, в рамках данной акции будет осуществлен контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств.

"Одно из самых серьезных нарушений ПДД - управление транспортом в состоянии опьянения. По данным статистики на улично-дорожной сети Минской области, 13% ДТП с пострадавшими совершаются по вине пьяных водителей. Тяжесть последствий таких ДТП значительно выше по сравнению с остальными авариями. Пьянство за рулем, несмотря на постоянную борьбу с ним, все еще остается общественной проблемой. Алкоголь для водителей является сопутствующей причиной ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. В состоянии опьянения у человека нарушается равновесие двигательных функций, замедляется скорость реакции, ухудшается зрение и слух", - отметили в ведомстве.

Так, за январь текущего года сотрудниками ГАИ Минской области выявлено 210 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них 6 повторно - в отношении таких водителей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 317 УК.

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Вместе с тем он получает штраф в размере от Br1,45 тыс. до Br2,9 тыс. (от 50 до 100 базовых величин). За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).

Граждан, которые видят или знают, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, просьба сообщить по телефону 102.-0-