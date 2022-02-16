ГАИ Минской области проведет комплексное мероприятие "Чистые стекла"

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области 17-19 февраля проведет комплексное мероприятие "Чистые стекла". В эти дни стражи дорог усилят контроль за соблюдением водителями транспортных средств требований законодательства в части тонировки стекол и использования телефонов за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома

Госавтоинспекция напомнила, что запрещается участие в дорожном движении транспортных средств, на стеклах и (или) в оконных проемах которых установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные. Запрещается участие в дорожном движении транспортных средств с тонированными стеклами, степень светопропускания которых не соответствует требованиям правил дорожного движения, а именно: стекла которого имеют степень светопропускания менее 70% - для ветрового стекла (стекла, применяемого для остекления переднего проема транспортного средства), передних боковых стекол, 70% - для других стекол, если на них не нанесена организацией (заводом) - изготовителем маркировка, содержащая одно из следующих сочетаний знаков: 43R, V, 43R, V-VI, AS3, 43R, V, AS3.

Управление транспортным средством с несоблюдением условий, при наличии которых ПДД запрещено его участие в дорожном движении, влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины (1 БВ - Br32).

Если пленочное покрытие стекол не устраняется на месте остановки, водителю выдается предписание о необходимости к определенному сроку привести транспортное средство в соответствие с требованиями ПДД. В случае неисполнения предписания к указанному сроку водитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере до 20 БВ.

Госавтоинспекция напоминает, что опасность телефонных разговоров (особенно написание сообщений в соцсети) в автомобиле объясняется тем, что во время таких бесед водители перестают смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, не замечают дорожные знаки и вообще не готовы к маневрам на дороге. Вероятность аварии при этом резко увеличивается. Доказано, что из 10 неожиданных случаев (остановка впереди идущей машины, выбежавший на дорогу ребенок и т.д.) 5 аварийных ситуаций гарантированы, если водитель увлечен телефонным разговором.

Стоит обратить внимание, как меняется поведение водителя, когда он разговаривает по мобильному телефону, держа трубку в руках. Он может ехать посередине двухполосной дороги, не реагируя на сигналы сзади и сбоку, может не пропустить пассажиров остановившегося трамвая и проскочить на красный сигнал. Причина многих ДТП - отнюдь не мобильные телефоны, а сами водители, разговаривающие по телефону за рулем или отвлекающиеся на написание сообщений.

Госавтоинспекция напоминает, что за разговор по мобильному телефону без гарнитуры во время управления транспортным средством влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа в размере до 2 БВ, за повторное правонарушение в течение года предусмотрен штраф в размере от 2 до 8 БВ.-0-