ГАИ Минской области проводит отработку опасных участков дорог

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 24 по 27 декабря проводит рейдовые мероприятия с отработкой аварийно опасных участков автодорог, в том числе в населенных пунктах области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

В предстоящие выходные и новогодние праздники Госавтоинспекция Минской области будет нести службу в усиленном варианте. Дополнительные наряды дорожно-патрульной службы приближены к местам проведения мероприятий. В случае введения на таких участках ограничений дорожного движения ГАИ будет предупреждать заранее через средства массовой информации.

С помощью гласного и смешанного контроля особое внимание стражи дорог уделят выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушениям скоростных режимов движения, непредоставлению преимущества пешеходам, перевозке пассажиров (в первую очередь детей), нарушениям ПДД со стороны пешеходов.

Граждан, которые знают, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо увидели на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов, просят сообщить в дежурную часть ГАИ по телефонам (8017) 229-04-44 или 102.

"Уважаемые участники дорожного движения, чтобы не омрачать праздники, не садитесь за руль в состоянии опьянения, воспользуйтесь услугами такси либо "Трезвый водитель". Госавтоинспекция поздравляет всех с наступающими праздниками и настоятельно рекомендует соблюдать правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких", - отметили в ведомстве.-0-