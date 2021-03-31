ГАИ Минской области с 2 по 9 апреля проведет профилактическую акцию "Берегите детей"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области для предупреждения дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних с 2 по 9 апреля проведет республиканскую профилактическую акцию "Берегите детей". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Во время акции сотрудники ГАИ проведут профилактические беседы в трудовых коллективах, общественных организациях. Внимание водителей будет обращено на неукоснительное соблюдение ПДД в части безопасной перевозки юных пассажиров, а также правил перевозки организованных групп детей автобусами среди перевозчиков и организаторов перевозки (учреждения образования, туристические фирмы и др.). Кроме того, взрослым будет рекомендовано контролировать своих детей за время их пребывания на улице и необходимое обозначение световозвращающими элементами в темное время суток.

После завершения каникул госавтоинспекторы посетят учебные учреждения. Во время встреч с представителями ГАИ ребята повторят главные и необходимые правила безопасного участия в дорожном движении: как правильно вести себя на улице, при переходе пешеходных переходов, вспомнят правила движения на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения.

Для профилактики нарушений ПДД, оказания помощи гражданам и организации дорожного движения инспекторы ГАИ в эти дни будут нести службу на наиболее напряженных участках улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к учреждениям образования.

С начала года на территории Минской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 16 детей получили травмы. Из них шесть автоаварий с участием детей-пешеходов и семь с участием пассажиров. Причем практически во всех автоавариях дети-пассажиры перевозились с нарушениями правил безопасной перевозки. Одно ДТП произошло по вине несовершеннолетнего водителя.

"Уважаемые взрослые, соблюдая Правила дорожного движения, вы становитесь ярким и положительным примером для юных участников дорожного движения. Безопасность детей в первую очередь зависит от вашего внимания и повседневного контроля", - отметили в ГАИ.-0-