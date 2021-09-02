2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области усилит контроль за автодорогой М4 3-6 сентября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия и административные правонарушения, с 16.00 3 сентября до 12.00 6 сентября, ГАИ Минской области проведет массированную отработку автодороги М4 Минск - Могилев в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках. "Особое внимание будет уделено выявлению таких грубых нарушений ПДД, как вождение в состоянии опьянения и без права управлять транспортом, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров (в первую очередь - детей). Не останутся без внимания нарушения ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения, в частности будет контролироваться использование световозвращающих элементов", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: с 25 августа по 5 сентября по всей стране проходит комплекс мероприятий "Внимание - дети!". "В связи с этим настоятельно рекомендуем участникам дорожного движения соблюдать правила, быть дисциплинированными и внимательными на дороге. Чтобы привлечь внимание юных участников дорожного движения, водителям необходимо включить ближний свет фар либо дневные ходовые огни", - отметили в ГАИ.-0-