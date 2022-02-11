ГАИ Минской области в выходные проведет спецмероприятие "Фильтр"

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 11 по 13 февраля в некоторых районах Минской области будет проведено специальное мероприятие "Фильтр". Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

"Цель - выявление недисциплинированных водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий", - рассказали в ГАИ.

В ходе мероприятия "Фильтр" стражи дорог особое внимание уделят выявлению и пресечению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, не имеющих или лишенных права управления, а также транспортным средствам с видеоизмененными идентификационными номерами.

"Уважаемые водители, просим с пониманием отнестись к данному профилактическому мероприятию и соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ГАИ.-0-