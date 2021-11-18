ГАИ Могилевской области усилит контроль на трассе Р62

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области пройдут рейдовые мероприятия на аварийно опасных участках трассы Р62. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"C 19 по 22 ноября ГАИ Могилевской области проведет комплекс мероприятий по отработке аварийно опасных участков автодороги Р62 Чашники - Бобр - Бобруйск. Наряды ДПС будут нести службу в местах и периоды времени, характеризующихся наибольшей вероятностью нарушений правил дорожного движения и совершения ДТП", - отметили в Госавтоинспекции.

Особое внимание будут уделять участкам дороги вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. "Контроль за дорожным движением будет организован одновременно на транспортных средствах оперативного назначения и транспортных средствах без специальной цветографической окраски", - подчеркнули в ГАИ.-0-