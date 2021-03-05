ГАИ поздравит автоледи в Гомеле

5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поздравительно-профилактическую акцию "С праздником, милые женщины!" проведет сегодня ГАИ в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Поздравительный экипаж разместится на пл. Восстания с 11.00 до 12.00. Сотрудники областной Госавтоинспекции совместно с кондитерской фабрикой "Спартак" выполнят приятную миссию по поздравлению женщин-автомобилисток.

"Накануне праздника женская половина водителей будет принимать от сотрудников милиции теплые поздравления, весенние цветы и сладости. Также всех ожидают положительные эмоции и праздничное настроение", - рассказали в отделении по агитации и пропаганде.

Для милых дам будет организована фотозона с двумя служебными автомобилями ГАИ. Все желающие смогут сделать селфи рядом с современной Geely G и ретро-автомобилем "Победа".-0-