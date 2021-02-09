ГАИ просит водителей не мешать работе снегоуборочной техники

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ убедительно просит водителей не мешать работе снегоуборочной техники и не оставлять свой транспорт на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В связи с осложнением погодных условий, связанных с обильным снегопадом, на территории Минской области введен специальный план "Погода". В целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах под сопровождением ГАИ работает дорожная техника по уборке снега и обработке проезжей части песко-соляной смесью", - рассказали в ГАИ.

Главная трудность во время чистки снега - не задеть оставленные авто. "К сожалению, имеют место случаи, когда водители оставляют сломанные автомобили вблизи, а иногда и на проезжей части дороги. Конечно же, это мешает работе снегоуборочной техники. Найти нерадивых автовладельцев - это дополнительное время, которого в таких погодных условиях не всегда и хватает. Затрудняет их поиск и то, что во время обильных снегопадов в снежном плену госномер автомобиля и даже порой марку невозможно разглядеть", - отметили в Госавтоинспекции.

Устранять возникшие технические неисправности транспортного средства по возможности необходимо вне проезжей части дороги. В этом случае лицам, выполняющим такие действия, рекомендуется находиться в одежде повышенной видимости со световозвращающими элементами. В случае поломки вашего автомобиля следует воспользоваться услугами эвакуатора.

Госавтоинспекция призывает водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог по короткому номеру 125 и напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Необходимо выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, не опережать снегоуборочную технику. -0-