ГАИ просит водителей при выборе маршрута движения учитывать ограничения в районе Немиги

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей заранее продумать маршрут через центр города, исключая улицы, непосредственно прилегающие к закрытому участку дороги на проспекте Победителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня в районе улицы Немига в утренние часы наблюдались затруднения в движении. Такая дорожная обстановка была предсказуема - закрытый участок является крупнейшим транспортным узлом города. Однако никак нештатных ситуаций здесь не случилось", - отметили в ведомстве.
В центральной части города задействовано максимальное количество сотрудников ГАИ. Инспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения. Они ориентированы на оказание помощи. В случае ухудшения дорожной обстановки оперативно будут приняты меры по корректировке имеющейся временной схемы движения.-0-