ГАИ проведет праздник для детей и взрослых в минском ТРЦ

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция проведет праздник для детей и взрослых в минском торгово-развлекательном центре, участникам напомнят о безопасности на дороге. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет сегодня с 14.00 до 16.00 в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей. "Госавтоинспекция и Минский городской дворец детей и молодежи совместно с социальными партнерами организуют праздник для детей и взрослых. Интересные мастер-классы, занимательные конкурсы напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками", - сказали в ГАИ.

Вход на праздник свободный.-0-