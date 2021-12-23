ГАИ усилит контроль на дорогах столицы 24-27 декабря

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проведет отработку аварийно-опасных участков дорог на территории столицы с 24 по 27 декабря. Мероприятия ориентированы на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам массового передвижения пешеходов, а также участкам автомобильных дорог, наиболее подверженным риску совершения ДТП. Под особый контроль будут взяты места возможного появления детей.

"В приоритете - выявление нарушений, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями, такие как нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, непредоставление преимущества в движении пешеходам, управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и не имеющими права управления, нарушения скоростных режимов, а также правил перевозки пассажиров (в первую очередь - детей)", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГАИ также проведут широкую информационно-разъяснительную работу среди пешеходов и водителей о правилах безопасного поведения на дороге.-0-