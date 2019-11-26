ГАИ усилит контроль соблюдения ПДД на полосах для общественного транспорта в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные водители должны внимательнее относиться к соблюдению ПДД при движении по улицам Минска, на которых выделена специальная полоса для движения общественного транспорта. В ближайшие дни соблюдение правил на таких участках проконтролирует УГАИ Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Напоминаем, что на пр. Дзержинского, пр. Победителей, на ул. Немига, ул. Притыцкого и других участках обозначены специальные полосы для общественного транспорта (полосы выделены соответствующей сплошной разметкой и визуализированы буквой "А"). В период проведения II Европейских игр соблюдение запрета движения по выделенным полосам контролировали сотрудники ГАИ, а водители в свою очередь ответственно относились к вопросу соблюдения правил", - отметили в ГАИ.

Правоохранители обращают внимание, что в настоящее время многие водители перестали замечать разметку. В этой связи в ближайшие дни минская ГАИ усилит контроль соблюдения ПДД на полосах для движения общественного транспорта.-0-