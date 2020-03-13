ГАИ в выходные откроет сезон мотопатрулирования

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ в выходные открывает сезон мотопатрулирования. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

"Экипажи специального подразделения ДПС "Стрела" будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки дорог Минска и Минской области. Запланированы рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением. Будут привлечены и мотопатрули, особенно в вечернее и ночное время. Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасности на дорогах и оказание помощи участникам дорожного движения", - рассказали в УГАИ.

Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, правилами маневрирования, обгона, перевозки пассажиров, а также севших за руль в состоянии опьянения.-0-