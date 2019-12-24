ГАИ Витебской области проведет акцию "Безопасные каникулы"

24 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Госавтоинспекция Витебской области проведет профилактическую акцию "Безопасные каникулы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Комплекс мероприятий стартует на территории региона 26 декабря и продлится по 12 января. Госавтоинспекторы проведут информационно-разъяснительные встречи по профилактике правонарушений в подростковой среде в учреждениях общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также в трудовых коллективах предприятий и организаций. Особое внимание сотрудники ГАИ уделят необходимости использования автокресел и бустеров во время перевозки детей на личном транспорте, обеспечению безопасности несовершеннолетних в автобусах.

Отдельный блок будет посвящен безопасному поведению детей на дорогах. "В зимний период резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий из-за раннего наступления темноты, короткого светового дня. В это время детям нужно быть особенно внимательными. Переходить дорогу только по подземным, надземным или регулируемым переходам, при их отсутствии - на хорошо просматриваемом участке, убедившись, что нет приближающегося автотранспорта. Обязательно следует обозначать себя световозвращающими элементами", - подчеркнули в ГАИ.

Всего с начала года на территории области с участием детей произошло 35 ДТП, в которых пострадали 35 несовершеннолетних и трое погибли. Печальная статистика - повод для родителей еще раз поговорить со своими детьми о правилах безопасного поведения на дороге.-0-