ГАИ Витебской области проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей и пешеходов

17 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов проведет сегодня ГАИ Витебской области, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы с участниками дорожного движения по недопущению появления на проезжей части в нетрезвом виде. Водителям раздадут листовки с напоминанием, что нужно делать, если увидели на дороге пьяного пешехода. "Будут задействованы рейдовые группы, главной целью которых станет выявление и пресечение нарушений ПДД нетрезвыми водителями и пешеходами на дорогах области", - рассказали в ГАИ.

ГАИ УВД Витебского облисполкома призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и сообщать правоохранителям о нетрезвых участниках дорожного движения.-0-