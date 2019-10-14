ГАИ возьмет под особый контроль автобусы в Минске 16-25 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция с 16 по 25 октября проведет профилактические мероприятия под названием "Автобус", направленные на снижение аварийности на пассажирском транспорте, сообщили БЕЛТА в ГАИ.

Сотрудники ГАИ будут пристально следить за выполнением водителями автобусов требований законодательства, проведут рейдовые мероприятия с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации. Под особым контролем будут техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозку пассажиров.

В ГАИ отметили, что по-прежнему достаточно высоко число нарушений ПДД, которые допускают водители автобусов, в том числе маршрутных транспортных средств. Жизнь и здоровье пассажиров из-за этого подвергаются опасности. Многочисленны перевозки с нарушениями действующих нормативных документов. Среди нарушений - превышение разрешенной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части, пользование во время управления транспортным средством мобильным телефоном и др.

За январь-сентябрь текущего года в Минске зарегистрировано 23 ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. В них 27 человек получили ранения, погибших нет.-0-